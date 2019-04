Schmuckstück feiert 25. Geburtstag

Creglingen.Vor fast genau 25 Jahren – am 22. April 1994 – wurde das Kulturzentrum Romschloss feierlich eingeweiht. Heute gehört das ortsbildprägende Schmuckstück zum Stadtbild wie die Kirchenstaffel oder das alte Rathaus. Doch es war damals längst nicht ausgemacht, dass das Romschloss – auch Haus Weinsberg genannt – tatsächlich überleben würde. Denn es war im Grunde schon einsturzgefährdet, als die Stadt es übernahm und zum Kulturzentrum ausbaute.

1987 hatte das baufällige Anwesen ein Architekt aus Beuren gekauft. Damals war das Haus zum Teil noch bewohnt. Bald stand es ganz leer und verfiel immer mehr. Der Eigentümer wollte 14 Wohnungen im Romschloss bauen, doch das Projekt kam nicht recht voran. Die Stadt Creglingen verhandelte schließlich mit dem Eigentümer über einen Kauf – was sich schwierig gestaltete.

Bewegung kam in das Ganze im Jahr 1990, als plötzlich ein Zuschuss aus Stuttgart winkte. Der damalige Minister Weiser stellte der Stadt einen Zuschuss von 1,5 Millionen Mark für die Sanierung des Romschlosses in Aussicht, wenn es zu einem Kulturzentrum ausgebaut werde. Im März 1990 einigten sich Inhaber und Stadt auf einen Verkauf des als „besonderes Kulturdenkmal“ eingestufte Romschloss. Auch die Denkmalstiftung und der Landkreis unterstützten das Projekt. Schon im April 1990 einigte sich der Gemeinderat auf ein vorläufiges Finanzierungskonzept, das Kosten von rund vier Millionen Mark auswies. Am Ende lag man bei 4,7 Millionen Mark und einem städtischen Anteil von knapp 700 000 Mark. Baubeginn war im Mai 1991, fertiggestellt wurde das Kulturzentrum im Frühjahr 1994. Bei der Eröffnungsfeier hatte Bürgermeister Werner Fifka einen Wunsch: die Akzeptanz des Projekts in der Öffentlichkeit. Diese ist gegeben, das kann man nach 25 Jahren getrost feststellen. abo

