Schmuckstücke und „Ufo“ ausgemacht

Ein Schnellschuss wird die Stadtsanierung nicht. Bürgermeister Uwe Hehn warnte beim Stadtrundgang des Gemeinderats mit dem Architekten Felix Tannenberg vor überzogenen Erwartungen.

Creglingen. Der Architekt Felix Tannenberg aus Aub ist ein ausgewiesener Denkmalschutz-Experte. Für ihn lesen sich Häuserfassaden wie ein offenes Buch. Bei einem öffentlichen Stadtrundgang, an dem neben zahlreichen Stadträten, Ortsvorstehern und städtischen Mitarbeitern auch interessierte Bürger teilnahmen, sagte der Architekt, jedes Haus habe seine Geschichte. Der Spaziergang, der auf eine Initiative der Creglinger SPD zurück ging, führte die rund 30-köpfige Gruppe vor allem durch die Torstraße, Hauptstraße und den Schul- und Schlosshof.

Ursprünglich war der Termin schon vor einem Jahr angesetzt, damals fiel der Rundgang wegen einer Erkrankung des Architekten aus. Dass man ein Jahr gebraucht hat, bis es nun endlich soweit war, erschien dem einen oder anderen als Zeichen, dass es mit der Stadtsanierung womöglich erst mal gar nichts wird. Dieser Eindruck ist insofern nicht falsch, als das Projekt langfristig angelegt ist. Ein Schnellschuss ist aus Sicht von Bürgermeister Uwe Hehn allein aus finanziellen Gründen nicht möglich. Was nicht heißt, dass sich nichts tun wird.

„Voraussichtlich nächstes Jahr wollen wir das Büro auswählen, das die Stadtsanierung plant“, erläuterte das Stadtoberhaupt. Drei Städteplaner stehen zur Auswahl, wie zu hören war. Sie werden ihre Büros zu gegebener Zeit dem Gemeinderat vorstellen, der dann entscheiden muss, welchem Planer er den Zuschlag gibt.

Architekt Felix Tannenberg aus dem benachbarten Aub ist nach eigenen Angaben seit über 25 Jahren denkmalpflegerisch tätig. „Wir sind es gewohnt, Häuser zu lesen“, sagte der Architekt. Der Spaziergang durch den Kernort solle den Teilnehmern einen „anderen Blick“ auf ihr Städtchen nahe bringen. Es gebe einige „Schmuckstücke“, betonte Tannenberg. Vielen Häusern sehe man den Stolz der Geschäftsleute um die Jahrhundertwende an: „Sie wollten mit ihrem Gebäude das Städtchen schmücken“. Manche Gebäude seien über die Jahrhunderte liebevoll weitergewachsen.

Dass es fassadentechnisch manchmal bunter zugeht, als es das Auge eines Fachmanns erträgt, liegt Felix Tannenbergs Aussage zufolge vor allem auch daran, dass es in Creglingen – anders etwa als in Aub –keine Gestaltungssatzung gibt. Und eine solche sei der Versuch, wenigstens „das Schlimmste zu vermeiden“. Für die meisten Fassaden – viele im Renaissance-Stil – hat Tannenberg lobende Worte, seinem Auge entgehen auch Details nicht, etwa ein „ganz süßes Jugendstil-Vordach“ oder „höchste Fensterbaukunst“. Nur in Ausnahmefällen kann er seine Verwunderung nicht verbergen: „Das Haus sieht aus, als sei ein Ufo gelandet, ein absoluter Fremdkörper“, moniert er eine Fassade, die farblich heraussticht.

Gute zwei Stunden führt Felix Tannenberg die Gruppe durch die Innenstadt. Sein Blick fällt natürlich auch auf das seit Jahren leer stehende Gasthaus „Zum Lamm“. Ein „Hochkaräter, wahnsinnig prunkvoll“, äußert sich der Architekt fast euphorisch. Nur zeigt sich beim „Lamm“ – wie auch beim ebenfalls seit Jahren leer stehenden Gasthaus „zur Krone“ – dass es schwer ist, Investoren zu finden, die in diese eindrucksvollen, zum Teil denkmalgeschützten Gebäude viel Geld zu stecken, um sie zu neuem Leben zu erwecken. „Wir hatten in beiden Fällen schon Investoren-Gespräche, leider ohne Erfolg,“ beschrieb Uwe Hehn die Schwierigkeiten, Investoren in kleine Städte zu bringen.

Die Menschen mitnehmen

Zuerst einmal müsse ein Städteplanungsbüro ausgewählt werden, das dann den Altstadtkern untersuche, so Felix Tannenberg zum weiteren Vorgehen. Dabei gehe es in dem zu erarbeitenden Konzept sowohl um „Großstrukturfragen“, die auch die Parkplatzproblematik mit einschließt, als auch um Einzelsanierungen. Besonders wichtig sei es, „die Menschen mitzunehmen“, ihnen klarzumachen, dass sie in einer schönen Stadt lebten. Und auch Zugezogenen müsse man signalisieren, dass es ein Privileg sei, in diese Stadt zu ziehen. Ideal wäre es nach Ansicht des Architekten, wenn „Bauherren sich an der von den Vorgenerationen gesetzten Latte messen lassen“, wenn sie sich gleichsam vor der „handwerklichen Brillanz verneigen“. In einem Sanierungsgebiet ergeben sich dem Architekten zufolge für Bauherren steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten, günstige KfW-Kredite und staatliche Förderprogramme.

Bürgermeister Uwe Hehn bezeichnete den Architekten als „Liebhaber alter Häuser“ und würdigte den „interessanten Vortrag“. Das Creglinger Stadtoberhaupt machte mit Blick auf Tannenbergs Wohnort Aub aber auch deutlich, dass die staatliche Förderung in Bayern deutlich höher sei als in Baden-Württemberg. In Bayern gebe es bis zu 90 Prozent Zuschuss, davon könne man hierzulande nur träumen. Kein Wunder, dass der Blick neidvoll hinüber zum Nachbar schweift. „Wir müssen uns hier mit der baden-württembergischen Förderung auseinandersetzen“. Als Beispiel nannte er das Entwicklungsprogramm „Ländlicher Raum“. Wenn etwa die Stadt über diese Schiene größere Maßnahmen gefördert bekomme, würden gewerbliche oder private Investoren in diesem Jahr leer ausgehen, „denn der Rahmen wird in einem solchen Fall nicht erhöht“. Erneut klagte der Verwaltungschef über die „Vernachlässigung des ländlichen Raums“ durch die Landesregierung.

Der Bürgermeister skizzierte das weitere Vorgehen: Nach der Auswahl des Städteplaners (vermutlich 2020) gehe es in die Vorplanung, dann erfolge auch die Einbindung der Bevölkerung, etwa durch Workshops. Richtig konkret wird es wohl nicht vor 2023, denn bis dahin liegt der Schwerpunkt der städtischen Investitionen im Straßenbau und im Schulwesen. Erst danach dürfte Luft für neue Schwerpunkte sein.

