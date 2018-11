Schöne Geschichten hören

Creglingen.In ganz Deutschland wird am dritten Freitag im November wieder gelesen. Damit soll ein öffentliches Zeichen für das Vorlesen gesetzt werden.

Auch die Creglinger Bücherei hat ihre schönsten Vorlesegeschichten herausgesucht und zum Ausleihen bereitgelegt. Sie erzählen unter anderem von Prinzessinnen und Königen, Ritter, Drachen, Piraten, Gespenstern und Weltraumfahrern.

Alle Eltern, Großeltern, Erzieher, Lehrer und alle Kinder, die Bücher und Geschichten lieben, sind willkommen. Die Büchereimitarbeiterinnen appellieren an die Erwachsenen, Kindern die Freude am Buch vorzuleben und ihnen Zeit für gemeinsame Lesestunden zu schenken. In diesem Zusammenhang sind bereits am Dienstag, 13. November, um 9.30 Uhr alle ein- bis dreijährigen Kinder mit ihren Betreuungspersonen im Romschlössle willkommen, um mit der Büchermaus eine gemeinsame Stunde zu verbringen. Nachdem die Büchermaus in ihrem Häuschen von den Kindern aufgeweckt wurde, dürfen sie sich auf eine unterhaltsame Geschichte freuen. Dabei wird dieses Mal das Kamishibai eingesetzt, das ursprünglich aus Japan stammende Erzähltheater. Die großen Bildkarten sind eindrucksvoll und gerade für kleine Kinder optimal geeignet. Nebenbei kann die Erzählerin viel mit Mimik und Gestik arbeiten und so die Geschichte mit abwechslungsreicher Betonung lebendig erzählen. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018