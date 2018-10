Schüler helfen Sherpas

Creglingen.Mehrere Klassen der Realschule Creglingen und der Werkrealschule Creglingen haben sich über das vergangene Schuljahr hinweg für den Wiederaufbau der Sherpa-Schule Bamti Bhandar in Nepal engagiert. Im vergangenen Schuljahr erwirtschafteten die Klassen 6 der Realschule durch eine Weihnachtsbastelaktion und Pausenverkäufe Geld für ein soziales Projekt. Der Erlös dieser Aktivitäten sowie Gelder der Aktion „Mitmachen Ehrensache“ wurden nun an die Sherpa-Schule Bamti Bhandar übergeben. Zu diesem Anlass waren Jutta Schaut und Helmut Greß, die unter anderem für die Projektleitung der Sherpa-Schule zuständig sind, nach Creglingen gekommen. Schaut berichtete den beteiligten Kindern und Jugendlichen in einem lebendigen Vortrag von ihrem letzten Aufenthalt an der Sherpa Schule in Nepal im Mai 2018. Sie zeigte Bilder vom Wiederaufbau der Schule, die 2015 durch ein Erdbeben zerstört wurde. Die Creglinger Schüler zeigten sich sehr interessiert an der Lebens- und Schulwelt der Kinder in Nepal, was sich nicht zuletzt an der nicht enden wollenden Fragerunde zeigte. Abschließend übergaben die Klassen beider Creglinger Schulen im Beisein der SMV-Lehrer und der Schulleiter Diana Romen und Markus Häfner jeweils einen Scheck in Höhe von 500 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.10.2018