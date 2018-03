Schüler können Flüssigkeitsbedarf decken

Anzeige

Creglingen.Der Lions Club Bad Mergentheim, vertreten durch Franz Adam, übergab der Grund- und Werkrealschule Creglingen sowie der Realschule Spenden in Gesamthöhe von 2000 Euro zur Unterstützung der Gesundheitskonzepte beider Schulen.

Die beiden Konrektoren Markus Häfner (Grund- und Werkrealschule Creglingen) und Michael Frank (Realschule Creglingen) freuten sich über das Engagement des Lions Club. Nicht ohne Grund ist die Thematik „Gesundheit“ in all ihren Facetten, wie beispielsweise gesunde Ernährung und sportliche Betätigung mittlerweile in mehreren Fachbereichen im Bildungsplan verankert. Mit sportlichen (AG-) Angeboten über den Unterricht hinaus motivieren die beiden Schulen, insbesondere seit der Installation der Ganztagesschule im Primar- und Sekundarbereich, die Kinder und Jugendlichen gezielt zum lebenslangen Sporttreiben.

Darüber hinaus haben die Schüler die Möglichkeit, seit dem Aufbau der offenen Ganztagesschule im Jahr 2007 ein warmes Essen in der Cafeteria einzunehmen. Mittlerweile gibt es dort, ermöglicht durch den Dialog mit Schülern, Eltern und dem Caterer, neben der warmen Hauptmahlzeit auch vegetarische Snacks und eine Salatbar. Dankenswerterweise brachten sich neben dem Lions Club auch noch der Förderverein der Realschule Creglingen, der Elternbeirat der Grund- und Werkrealschule, der Landfrauenverein Creglingen sowie die Volksbank Vorbach-Tauber und die Sparkasse Tauberfranken mit ein, so dass es nun in beiden Schulhäusern möglich war, jeweils einen Wasserspender zu installieren. Die Gesundheitskonzepte konnten somit um einen weiteren Aspekt ergänzt werden.