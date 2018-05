Schulung der Führungskräfte wichtige Aufgabe

Anzeige

Creglingen.Das Motto des Florianstags in Creglingen „Ausbildung im Wandel der Zeit“ wurde zweigleisig beleuchtet, nämlich aus Sicht eines Industriebetriebes und der Freiwilligen Feuerwehr.

Massimo de Vivo, Leiter Konzernpersonalwesen der Wirthwein AG, stellte die vier Haupthandlungsfelder der Ausbildung in der Industrie vor und erläuterte die künftigen Herausforderungen in der Aus- und Weiterbildung: Digitalisierung, Prozessdenken, Globalisierung und Führungskultur. So sind nicht nur die Lerninhalte, sondern auch die Erwartungshaltungen der Jugendlichen einem steten Wandel unterworfen, was auch im Hinblick auf das Miteinander zwischen Ausbildern und Jugendlichen neue Umgangsformen und Lehrmethoden erfordert.

Der Leiter der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg in Bruchsal, Branddirektor Thomas Egelhaaf, nannte als größte Herausforderung die enorm kurzen Ausbildungszeiten der künftigen Führungskräfte, die in einem zweiwöchigen Kurs zu Gruppen- oder Zugführern ausgebildet werden. „Mehr sei aber leider nicht möglich, weil wir auf Freiwilligkeit beruhen und die Feuerwehrleute dieses Engagement im Ehrenamt und damit in ihrer Freizeit erbringen“.