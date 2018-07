Anzeige

Creglingen.Der Tourimusverein oberes Taubertal veranstaltet auch in diesem Jahr wieder das beliebte „Kino Open-Air“ im Schlosshof in Creglingen.

Gezeigt wird in diesem Jahr die schwäbische Komödie „Laible und Frisch – do goht dr Doig“. Es geht in diesem Film um einen Traditionsbäcker, der mit einem Discount-Back-Unternehmer so seine Sorgen und Nöte hat. Umrahmt wird der Filmabend mit einer Getränke-Cocktail-Bar sowie einem kleinen Snack-Angebot.

Als Besonderheit wird der Regisseur des Films Michael Rösel für Fragen und Infos ab 21 Uhr zur Verfügung stehen. Termin: Samstag, 21. Juli, Schlosshof Creglingen (hinter dem Rathaus) Einlass ist ab 20 Uhr, Filmbeginn gegen 21.30 Uhr. Es ist ratsam, Kissen und Decke mitzubringen.