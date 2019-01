Schwierige Rechtslage soll ein für alle Mal geklärt werden

Münster.Die Straße von Archshofen nach Schön ist steil und schmal – so wie viele Verkehrswege im Oberen Bezirk. Und doch ist diese Straße etwas Besonderes: Sie liegt komplett auf Privatgrund. Ein Zustand, der so nicht haltbar ist, denn momentan sind die Eigentümer haftbar, wenn auf dieser Straße etwas passiert. Das soll sich nun ändern: Die Stadt Creglingen will einen Vertrag mit den 28 Eigentümern abschließen, der für klare rechtliche Verhältnisse sorgt.

Niemand scheint heute noch genau zu wissen, ob die Straße in den 50-er oder 60-er Jahren gebaut wurde und weshalb sie damals nicht in die Obhut der Gemeinde Archshofen ging. „Ich vermute, man wollte sich die Vermessungskosten sparen“, sagte Bürgermeister Uwe Hehn am Dienstag in der Sitzung des Gemeinderates in Münster. Und so wurde die Straße komplett auf Privatgrundstücken gebaut. „Das ging lange gut“, meinte der Bürgermeister. Vor zirka zwei Jahren kam dann ein Grundstückeigentümer auf die Stadt mit einer interessanten Frage zu: Wer ist haftbar, wenn auf der Straße etwas passiert? Die Antwort war klar: der Eigentümer. Ein Zustand, den Stadt und Eigentümer gemeinsam ändern wollen. Schon bisher hat die Stadt zum Beispiel Schlaglöcher repariert, allerdings in dem Glauben, es handle sich um eine städtische Straße. Der Winterdienst wird auf dieser Strecke ohnehin nur eingeschränkt durchgeführt.

Würde die Stadt die Straße übernehmen und zu diesem Zweck komplett abmarken lassen, würde das zwischen 80 000 und 90 000 Euro kosten, wie Uwe Hehn erläuterte. Klar war aber auch, dass man den Eigentümern nicht zumuten konnte, weiter haftbar zu bleiben. Es hätte sonst womöglich zu Rechtsstreitigkeiten über die Frage kommen können, ob die Grundstücksbesitzer ihren Teil der Straße für die Öffentlichkeit sperren können. Das aber wollte niemand. Und so hat sich die Stadt in Absprache mit den Eigentümern notariell beraten lassen. Ergebnis: Die Kommune schließt mit den 28 Betroffenen einen Vertrag über die „Bestellung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit“ ab. Diese räumt der Stadt unbegrenzt das Recht ein, die jeweilige Teilfläche, die die bestehende Verbindungsstraße an dem jeweiligen Grundstück ausmacht, zum Zwecke der Herstellung und Aufrechterhaltung einer öffentlichen Erschließungsstraße zu nutzen. Außerdem verpflichtet sich die Stadt, für die Kosten der Unterhaltung, Instandsetzung und Haftung aufzukommen.

Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung am Dienstag einstimmig mit dem Abschluss des Vertrags mit den Eigentümern.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.01.2019