Sechs Tage auf der Rolle

Anzeige

Creglingen.Nach zehn Jahren Pause bietet die Jugendherberge Creglingen vom 19. bis 24. August für Skate-Begeisterte ab 16 Jahren wieder eine Inliner-Skater-Tour an. Startpunkt ist die Jugendherberge Würzburg. Gemeinsam geht es in sechs Tagen auf Rollen durch schöne alte Städte auf guten Straßenbelägen sowie entlang sehenswerter Flussläufe, bis die Jugendherberge Gunzenhausen am Altmühlsee am Ende der Tour erreicht wird.

Die Tour wird von einem Bus begleitet. Pausen für die Teilnehmer gibt’s in Biergärten und Cafés; das Catering am Tag ist organisiert. Eine gewisse Grundfitness und gutes Fahrkönnen wird bei der Tour erwartet.

Wer nicht skaten kann, aber mitfahren möchte, kann sich auch mit dem Fahrrad anmelden. Die Jugendherberge Creglingen legt bereits seit mehreren Jahren einen Schwerpunkt auf Gesundheit und Wellness. Seit 2014 ist sie mit dem bundesweiten Profil „Fit Drauf Jugendherberge“ ausgezeichnet. Damit verbunden ist ein moderner Gesundheitsbegriff, der neben gesunder Ernährung, Stressregulation und Bewegung auch die Vermittlung von Sozial- und Lebenskompetenzen im Sinne einer sozialökologischen Ausrichtung bzw. einer „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ mit einschließt.