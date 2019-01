Rothenburg.Ein 23-Jähriger aus einem Creglinger Ortsteil hat nach einem Bericht der Rothenburger Polizei am Sonntag gegen 3.45 Uhr in einer Gaststätte in der Schweinsdorfer Straße in Rothenburg einem 44-jährigen Security-Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Als er von den hinzugerufenen Polizeibeamten festgenommen werden sollte, leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten. Der Mann war mit mehr als zwei Promille deutlich alkoholisiert.

Streit in Disco

Am Sonntag um 4.20 Uhr ist ein 24-Jähriger in der Discothek in der Ansbacher Straße in Rothenburg mit einem 18-Jährigen in Streit geraten.

Der ältere schlug dem jüngeren mit der Faust ins Gesicht. Als er anschließend von den Security-Mitarbeitern aus dem Lokal gebracht wurde, hat er auch noch die Security-Mitarbeiter verletzt.

Beamte beleidigt

Die hinzugerufenen Polizeibeamten hat er dann noch beleidigt und ihnen bei der Festnahme Widerstand geleistet.

Der junge Mann war nach Angaben der Rothenburger Polizei mit zirka 0,4 Promille nur leicht alkoholisiert.

