Sehr gute Ergebnisse in der „Delf“-Prüfung erzielt

Anzeige

Diese fand einzeln mit französischen Prüfern statt, was für gehörige Aufregung sorgte, aber dennoch sehr erfolgreich verlief.

Um zu bestehen, sind in jedem der vier Prüfungsteile mindestens fünf Punkte und insgesamt mindestens 50 von den 100 Gesamtpunkten nötig. Stolz ist die Realschule Creglingen darauf, dass auch zum siebten Mal in Folge alle Prüfungsteilnehmer Punktzahlen weit oberhalb der geforderten 50 Punkte erzielt haben. Dabei ist noch hervorzuheben, dass die Prüfungen von Prüfern des Institut français in Stuttgart korrigiert werden und der Lehrer so keinen Einfluss auf die Korrektur hat.

Weltweit gültiges Diplom

Das weltweit gültige Diplom wird dann direkt vom französischen Staat verschickt, weshalb auch immer eine längere Wartezeit zwischen Ablegen der Prüfung und Übergabe der Diplome entsteht.

In vielen zusätzlichen Übungsstunden mit ihrem Französischlehrer und vor allem viel häuslichem Fleiß wurden zuvor alle Prüfungsteile intensiv vorbereitet und somit die Grundlage für diesen tollen Erfolg gelegt.

Das Französisch-Diplom DELF A2 erhielten: Anne Krummrein (Münster), Selma Kunz (Creglingen), Anna Schmieg (Lichtel), Julia Thomas (Queckbronn) und Julian Hofmann (Röttingen). pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.03.2018