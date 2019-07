„Sie haben Ihre Ortschaften sehr intensiv vertreten“

Creglingen.Für fünf zum Teil langjährige Ortsvorsteher hieß es am Dienstag in der Schul-Caféteria Abschied nehmen. Bürgermeister Uwe Hehn verabschiedete Willi Stahl (Schmerbach), Hartmut Hammel (Freudenbach), Fritz Danner (Finsterlohr), Hans Bruder (Niederrimbach) und Karl Henn (Waldmannshofen). Für alle fünf hatte das Stadtoberhaupt Lob und Anerkennung. „Sie haben Ihre Ortschaften sehr intensiv und würdig vertreten“, betonte Uwe Hehn. Auch den Einsatz der ausgeschiedenen Ortschaftsräte würdigte der Bürgermeister.

Willi Stahl war 15 Jahre Ortschaftsrat und sechs Jahre Ortsvorsteher. In dieser Zeit habe er einiges bewegt, sagte der Bürgermeister. Hartmut Hammel war zehn Jahre Ortschaftsrat und zehn Jahre Ortsvorsteher, wofür es die Bürgermedaille in Bronze gab. In seine Amtszeit fielen Großprojekte wie die Kanalisation, die Wasserversorgung und der Bau des Windparks Klosterwald. „Das waren keine einfachen Projekte“, attestierte Uwe Hehn dem scheidenden Ortsvorsteher. 25 Jahre Stadtrat, 20 Jahre Ortsvorsteher und 25 Jahre Ortschaftsrat: So liest sich das ehrenamtliche Engagement von Fritz Danner, der schon als Stadtrat 2014 die Bürgermedaille in Gold erhalten hatte. Fritz Danner habe immer „hartnäckig und vorausschauend“ gehandelt und viel für seine Ortschaft erreicht, führte Uwe Hehn aus und erinnerte an die Ortsflurbereinigung, die DSL-Versorgung oder die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses. Nicht vergessen dürfe man den Oberländer Dorfladen, den Danner maßgeblich mitinitiiert hat. „Sie haben Ihre Mitbürger sehr zur Mitarbeit motiviert“, bescheinigte Hehn dem scheidenden Ortsvorsteher. Abzulesen sei das auch an der erfolgreichen Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, wo Finsterlohr sogar international eine Silbermedaille geholt hatte. 15 Jahre Ortsvorsteher und 35 Jahre Ortschaftsrat lautet die Bilanz von Hans Bruder. Er erhielt dafür die Bürgermedaille in Gold. Er sei ein Urgestein der Creglinger Kommunalpolitik und habe vier verschiedene Bürgermeister erlebt, sagte Uwe Hehn. Hans Bruder habe sich sehr für seine Ortschaft eingesetzt und mit dem Hochwasserschutz oder der Sanierung des Gemeindehauses auch große Projekte mitbegleitet.

30 Jahre Ortsvorsteher und 30 Jahre Ortschaftsrat war Karl Henn. „Waldmannshofen hat es zu etwas gebracht“, betonte Uwe Hehn mit Blick auf zahlreiche Maßnahmen wie Flurbereinigung, Kanalisation, Schloss-Teilsanierung oder Wohnbaugebiet Rück. Dazu war Karl Henn zusammen mit seiner Frau viele Jahre im Schloss als ehrenamtlicher Mitarbeiter des Feuerwehrmuseums aktiv. „Sie haben Ihre Anliegen immer ruhig und bestimmt vorgebracht und damit viel erreicht“, attestierte Henn dem ausscheidenden Ortsvorsteher, der mit der Bürgermedaille in Gold ausgezeichnet wurde. Karl Henn sprach abschließend umfassende Dankesworte und wurde, wie seine Kollegen auch, von den Anwesenden mit viel Beifall bedacht.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.07.2019