Oberndorf/Standorf.In der dunklen Jahreszeit kann man Singen als Quelle der Kraft nutzen. An fünf Abenden kann man unter der Leitung von Bärbel Buß singend seine Seele adventsbereit machen. Eine besinnliche Adventsandacht findet in der Standorfer Ulrichskapelle am Abend des Adventssonntages statt. Die Singabende sind montags von 20 bis 21.30 Uhr (ab Montag, 19. November) in der Alten Schule Oberndorf. Danach kann man einen Schlummertrunk im Gasthaus zur Sonne einnehmen. Das Sing-Angebot der evangelischen Kirchengemeinde Standorf-Oberndorf ist auch für ungeübte Sänger gedacht. Harfenbegleitung wird das Singen erleichtern. Man sollte etwas zu trinken mitbringen. Fragen beantwortet Bärbel Buß, Telefon 07933/20269.

