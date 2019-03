So lange wie möglich selbstständig bleiben

Creglingen.Die Johanniter-Unfall-Hilfe eröffnet zum 1. April in Creglingen, Hauptstraße 19, einen Pflegedienst. Damit schließe sich eine Lücke im südlichen Main-Tauber-Kreis, wenn es um Pflege und Hilfe bei Krankheit oder im Alter gehe, heißt es in einer Pressemitteilung. Natürlich seien auch Verhinderungspflege, Besuchs- und Betreuungsdienste möglich, ebenso wie Kurse in Alten- und Krankenpflege für pflegende Angehörige. Der Johanniter-Pflegedienst unterstütze seine Kunden in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung, so dass eine selbstständige Lebensführung so lange wie möglich erhalten bleibe, denn ein Zuhause biete Sicherheit und Geborgenheit.

Gerade deshalb möchten viele Menschen ihre gewohnte Umgebung auch im hohen Alter und bei Krankheit nicht aufgeben. „Die Johanniter passen sich diesen Bedürfnissen mit dem mobilen Pflegedienst an, der mit Fachwissen, Erfahrung und Zuwendung auf die Wünsche der Kunden eingeht“, so Kreisvorstand Stefan Dosch. Darüber hinaus werden auch Pflegeberatungsbesuche angeboten, um Möglichkeiten der Pflege und der Hilfe auszuloten.

Informationen unter Telefon 0 93 42 / 91 10 20.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019