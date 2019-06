Sommerliederabend in Oberrimbach

Oberrimbach.Der Männergesangverein (MGV) Oberrimbach-Lichtel veranstaltet am Samstag, 22. Juni, seinen alljährlichen Liederabend im Gemeindesaal in Oberrimbach. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der MGV sowie der kleine Chor haben wieder eine große Auswahl an Liedern für Jung und Alt zu bieten. Der MGV singt alte Volkslieder genauso wie Stücke aus Operetten. Der kleine Chor singt Hits und Evergreens sowie Spirituals. Im Anschluss ist gemütliches Beisammen. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Bild: MGV

