Uwe Hehn geht trotzdem mit einem deutlichen Vertrauensbeweis in die zweite Amtszeit. Er sollte diese starke Position nutzen, um denen die Hand zu reichen, die ihn nicht gewählt haben. Im Windkraft-Lager beispielsweise wird man genau verfolgen, wie ernsthaft Uwe Hehn in Sachen Schall mit den Behörden und den Windkraftbetreibern verhandeln wird, um Verbesserungen für die Betroffenen zu erreichen.

In den kommenden Jahren stehen wichtige Investitionen an. Transparenz bei den Entscheidungen spielt dabei eine große Rolle. Hier hat es in der Vergangenheit die Tendenz zur Geheimniskrämerei gegeben – mehr Offenheit ist vielleicht anstrengend, fördert aber die Akzeptanz in der Öffentlichkeit.

Im Wahlkampf hat Uwe Hehn die Zeichen erkannt und ist mit klaren Aussagen zur Creglinger Zukunft in den Ring gestiegen. Daran muss er sich nun in den nächsten acht Jahren messen lassen. Es werden spannende Jahre – die nur erfolgreich werden, wenn alle in eine Richtung laufen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.04.2018