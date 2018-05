Spannender Besuch bei den Wildbienen

Anzeige

Creglingen.Das sich im Aufbau befindliche Familienzentrum bietet verschiedene Veranstaltungen.

„Ein Vormittag mit den Wildbienen“ lautet das Motto am morgigen Samstag. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Rosenfeld in der Nähe des Baugebiets Schafgärten. Die Dauer beträgt zwischen eineinhalb und zwei Stunden.

Die wildlebende Verwandte der Honigbiene lebt alleine und muss keine großen Nahrungsmittelvorräte verteidigen. Jedes Einsiedler-Weibchen braucht einen sicheren Hohlraum, um sich eine Kinderstube einzurichten. Dort trägt sie Nektar und Blütenstaub ein, legt ein Ei darauf und verschließt die Brutzelle. Wie muss eine solcher Hohlraum aussehen und beschaffen sein? Wie kann man selbst Nisthilfen basteln?