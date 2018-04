Spielerischer Umgang mit Klanggeweben

Anzeige

Creglingen.Als Künstlerin ohne Star-Allüren präsentierte sich die Nürnberger Harfenistin Maja Taube bei ihrem Konzert in der Creglinger Stadtkirche. Sie stellte auf ihrer relativ kleinen Konzertharfe musikalische Kostproben ihrer jüngsten Soloprogramme „Klanggewebe“ und „Treibgut“ vor.

Viele Zuhörer aller Altersstufen hatten sich in der Kirche eingefunden. Die Jüngsten unter ihnen im Alter von sieben und neun Jahren sind bereits „Harfenlehrlinge“ und verfolgten gebannt von der ersten Reihe aus die fliegenden und klangwebenden Finger der Musikerin.

Befremdliche Stücke

Eher befremdlich muteten die Titel der gespielten Stücke an: „Morgen“ und „Gestern“, „Fundstück“ und „Wasser“. Entfernt erinnert die Musik an Minimal Music des Philip Glass mit ihren schier endlos wiederholten Patterns über wechselnden warmen Bass-Harmonien. „Das Plätschern des Wasser hab’ ich genau rausgehört“ war nach dem Konzert von einigen Besuchern zu hören. Der experimentelle Charakter der dargebotenen Musik war sicher nicht ganz nach dem Geschmack derer, die doch eher an schwebende Melodien und „passende“ Begleitung denken, wenn sie sich das Engelsinstrument vorstellen.