Sportlich, tänzerisch und musikalisch viel geboten

Creglingen.„Es ist fast zu schade, sich reinzusetzen“, war die Meinung einiger Gäste vor dem traditionellen Seniorennachmittag der Stadt Creglingen in der Mehrzweckhalle. Am Ende bereute es, trotz des sonnigen Frühjahrssonntags, bestimmt keiner der rund 150 Seniorinnen und Senioren „Ü 65“, der Einladung der Stadt Creglingen gefolgt zu sein, denn es wurde ein sehr interessantes Programm geboten.

Bürgermeister Uwe Hehn zeigte sich daher sehr erfreut, dass sowohl aus dem gesamten Oberland als auch dem Seniorenheim viele Ältere der Einladung gefolgt waren. Dabei bot sich auch jedem ein kleiner Plausch mit dem Stadtoberhaupt an. Akteure auf der Bühne waren fast ausschließlich Jugendliche.

Bereits die musikalische Eröffnung erfolgte durch sechs Jungmusiker der Herrgottstaler Musikanten aus Münster unter der Leitung des Baldersheimer Franz Pfeuffer und Lotta Wolfmeyer mit ihrer Querflöte bzw. Lisa Bruder am Klavier.

Beim zweiten Teil nach der Kaffeepause des von Bürgermeister Uwe Hehn locker moderierten Nachmittags ging es überwiegend sportlich zu. Dafür sorgten zunächst die Schüler der Klasse 6a der Realschule Creglingen, die mit der von Christina Stempien einstudierten Akrobatik für Begeisterung sorgten. Zu einem wahren Blickfang wurden die spanischen und arabischen Auftritte der Bauchtanzgruppe von Tanzvilla Creglingen und der Gardetanzgruppe Bieberehren. Dass die Creglinger Seniorinnen und Senioren es sich gut gehen lassen konnten, dafür sorgte in erster Linie die Schüler der Klasse 9 b der Realschule Creglingen. Sie verwöhnten ihre Gäste in der von ihnen und den Eltern wunderbar entsprechend dem herrlichen Frühlingswetter geschmückten Halle. Vor dem abschließenden Segensgruß von Pfarrerin Fraukelind Braun wurden von der Rosenkönigin Sarina Kellenbenz und ihren beiden Prinzessinnen Pauline Wirthwein und Katharina Roth von Bürgermeister Hehn die jüngsten und beide ältesten Teilnehmer geehrt. Dies waren an diesem sehr kurzweiligen Nachmittag Willi Eberhardt und Gerda Beck als jüngste sowie Margard Haag und Paul Seltner. brun

