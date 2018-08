Spuren in den Herzen vieler Schüler hinterlassen

Anzeige

Am Reallehrerinstitut der PH Ludwigsburg legte er die zweite Dienstprüfung für die Fächer Englisch und Geographie ab.

1987 trat er seinen Dienst an der Realschule in Creglingen an. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler der Realschule Creglingen führte er erfolgreich zur Realschulabschlussprüfung. Die Realschule Creglingen verliert zwei Vollblut-Pädagogen mit Herz und Verstand, die in den Herzen von ganzen Schülergenerationen ihre Spuren hinterlassen haben dürften, heißt es abschließend in einer Pressemitteilung der Realschule Creglingen.

