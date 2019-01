Stadt präsentiert sich „galaktisch gut“

Der 99. Creglinger Pferdemarkt findet am Mittwoch, 13. Februar, statt. Prämierung und Umzug stehen wie immer im Mittelpunkt des Creglinger Nationalfeiertags.

Creglingen. Es ist wieder soweit: Der Nationalfeiertag der „Creichelmer“ steht vor der Tür. Wie jedes Jahr findet in Creglingen am zweiten Mittwoch im Februar der traditionelle Pferdemarkt statt. Neben der Prämierung der Pferde in

...