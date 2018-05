Stadt verschafft sich zwei Jahre Luft

In der Industriestraße plant die Stadt den Bau eines provisorischen Kindergartens in Container-Bauweise. © Arno Boas

Um kurzfristig genügend Kindergarten-Plätze anbieten zu können, lässt die Stadt Creglingen einen Kindergarten in Container-Bauweise errichten, der zum 1. September nutzbar sein soll.

Creglingen. In der Kernstadt werden die Plätze im evangelischen Kindergarten rar, und auch in den städtischen Kindergärten Oberrimbach und Freudenbach ist nicht mehr viel Platz. Um Engpässe in der Kernstadt

