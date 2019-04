Starkbierfest in Münster

Münster.Es ist wieder Starkbierzeit in Münster. Wie jedes Jahr findet in der beheizten Maschinenhalle im Creglinger Teilort Münster das bekannte Starkbierfest statt. Am Samstag, 13. April unterhalten die Herrgottstaler Musikanten ab 19.30 Uhr mit abwechslungsreicher Blas- und Stimmungsmusik, ehe um 20.15 Uhr der Bieranstich erfolgt. Fest im Programm verankert, steht gegen 22 Uhr der Baumstammsägewettbewerb an, bei dem Schnelligkeit und Geschicklichkeit gefragt sind. Ob Frau oder Mann, in Zweier-Teams kann man sich der Herausforderung stellen und einen der drei Preise gewinnen. Bild: Veranstalter

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.04.2019