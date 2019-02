Starke Jahresleistung bringt den Titel

Auf ein skatsportlich recht zufriedenstellendes Jahr blickten die Skatfreunde Creglingen in ihrer sehr gut besuchten 26. Mitgliederversammlung zurück.

Reinsbronn. Der Wiederaufstieg in die Oberliga Bayern wurde zwar knapp verpasst und es reichte „nur“ zu Platz vier in der Landesliga. In den Wettbewerben des Mainfränkischen Skatverbandes wurden jedoch einige durchaus ansehnliche Ergebnisse erzielt: Die 1. Mannschaft qualifizierte sich erneut für die Bayerischen Meisterschaften, einmal mehr gelang dies Helmut Wörrlein im Herren-Einzelwettbewerb sowie erstmals auch Sigrid Friedl und Peter Jankowski bei den Senioren.

Größter Erfolg des Jahres 2018 war die Qualifikation von Michael und Helmut Wörrlein für die Deutsche Tandemmeisterschaft in Bonn, wo sich das Creglinger Duo in der oberen Tabellenhälfte platzieren konnte. Im Herzschlagfinale um die Vereinsmeisterschaft krönte Michael Wörrlein am letzten Spieltag seine starken Jahresleistungen mit seinem ersten Titelgewinn.

Nach der Totenehrung für Vereinswirt Eugen Wolfarth Sen., der die Creglinger Skatspieler nicht nur seit der Vereinsgründung 1993 in seiner Gaststätte in Reinsbronn immer sehr gut und stets zuverlässig versorgt, sondern auch durch seine Mithilfe bei diversen Veranstaltungen unterstützt hat, ließ der Vorsitzende Helmut Wörrlein das Spieljahr 2018 Revue passieren und blickte auch auf die sehr gelungene Feier des 25-Jahr-Jubiläums zurück.

Nach dem Abstieg aus der Oberliga Bayern 2016 hatten die Creglinger im zweiten Anlauf auf den Wiederaufstieg gehofft, mussten sich aber nach vielversprechendem Auftakt am Ende mit dem vierten Platz unter 16 Teams begnügen.

Nach zehn 48-er Spielserien an insgesamt fünf Spieltagen schlugen in der Landesliga Nord(bayern) 15 Punkte zu Buche, zu Aufstiegsplatz zwei fehlten vier Zähler. Charles Reiser (5610 Punkte/62 gewonnene und 16 verlorene Spiele) absolvierte sechs, Karlheinz Neubert (2721, 22:3) vier, die beiden eifrigsten Punktesammler Michael Wörrlein (11225 Punkte/108:7) und Oswald Müller (10994/100:6) sowie Helmut Wörrlein (8420/73:3) alle 10 Durchgänge. Etwas glücklicher als in der Liga lief es für die erste Mannschaft bei der Mainfränkischen Mannschaftsmeisterschaft. In der Besetzung Oswald Müller (er war mit 6300 Punkten erfolgreichster Creglinger), Charles Reiser sowie Michael und Helmut Wörrlein erreichte man nach sechs Serien Rang sechs und qualifizierte sich für die Bayerischen Mannschaftsmeisterschaften.

Der Wunschtraum der dritten Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften ging allerdings nicht in Erfüllung: bei der „Bayerischen“ in Nürnberg galt wie im Vorjahr das „olympische Motto“. Die zweite Mannschaft mit Sigrid Friedl, Reinhold Schulz, Peter Jankowski und Frank Denner belegte bei den Mainfränkischen Meisterschaften den 14. Rang. Mit sechs Personen waren die Skatfreunde Creglingen bei der Mainfränkischen Einzelmeisterschaft vertreten. Erstmals konnten sich Sigrid Friedl (Platz 7) und Peter Jankowski (Platz 6) im Seniorenwettbewerb für die Bayerische Einzelmeisterschaft qualifizieren. Karlheinz Neubert (9. Platz unter 25 Teilnehmern) scheiterte knapp. Im Herreneinzel plazierte sich Helmut Wörrlein das fünfte Mal in Folge im oberen Tabellendrittel und qualifizierte sich für die bayerische Einzelmeisterschaft. Dort lief allerdings nichts mehr zusammen.

Im Mainfränkischen Tandemwettbewerb gingen drei Creglinger Teams an den Start. Sigrid Friedl und Peter Jankowski sowie Karlheinz Neubert und Charles Reiser, letztere sehr knapp, scheiterten in der Qualifikation. Nach zwei Serien hatte es auch für Michael und Helmut Wörrlein danach ausgesehen, ehe in der der starken dritten und letzten Serie eine erfolgreiche Aufholjagd noch Qualifikationsplatz 15 brachte. Bei der Bayerischen Tandemmeisterschaft ließen die beiden dann nichts anbrennen, belegten im Feld der 71 Tandems Platz 11 und qualifizierten sich damit sicher für die Deutsche Endrunde. Unter insgesamt 286 Tandems schloss das Taubertäler Duo (11 235 Gesamtpunkte/ 106 gewonnene und 13 verlorene Spiele) in Bonn auf Rang 120 ab. Michael Wörrlein (6803 Punkte/ 65:6) spielte mit einem 1140-er Schnitt sechs bemerkenswerte Serien. Nur 15 der insgesamt 572 Teilnehmer hatten ein besseres Einzelergebnis.

Neben den Qualifikationswettbewerben veranstaltet der Mainfränkische Skatverband jährlich vier Wertungsturniere. Die meisten Punkte sammelten hier Oswald Müller (20) und Helmut Wörrlein (19). Unter den „Top 10“ in der Jahresrangliste des Mainfränkischen Skatverbandes landete man damit allerdings nicht.

Die Vereinsmeisterschaft 2018 wurde an 51 Spielabenden mit insgesamt 102 Serien zu je 48 Spielen gespielt. Um in die Wertung zu kommen, muss man mindestens bei der Hälfte anwesend sein. „Senior“ Peter Jankowski aus Igersheim war wieder eifrigster Teilnehmer und versäumte keinen Spielabend.

Der Kampf um die Vereinsmeisterschaft war 2018 eine hochspannende Angelegenheit. Nach einem „Herzschlagfinale“ am letzten Spielabend hatte Michael Wörrlein mit 1024 Durchschnittspunkten knapp die Nase vorn und krönte seine starken Jahresleistungen mit dem erstmaligen Titelgewinn. Helmut Wörrlein (1021) wurde wie im Vorjahr Zweiter, Titelverteidiger Oswald Müller (1005) belegte den dritten Platz. Neben den Vereinsmeistern wurden bei der Jahreshauptversammlung auch langjährige Mitglieder geehrt: Gründungsmitglied Burghard Schrandt nahm die goldenen Ehrenmedaille entgegen, Sigrid Friedl wurde mit Silber und Gunther Belschner mit Bronze ausgezeichnet. Der Bericht von Kassier Karlheinz Neubert, der auch die Spiellisten verwaltet, zeugte von geordneten Finanzen, die Kassenführung war, wie Revisor Walter Ammon bescheinigte, ohne Fehl und Tadel. Die Entlastung erfolgte einstimmig, ebenso wie die Neuwahlen, die den stellvertretenden Vorsitzenden Oswald Müller und Kassier Karlheinz Neubert für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigten. Die anderen Vorstandsmitglieder stehen erst nächstes Jahr zur Wahl. H.W.

