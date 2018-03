Stilrichtungen in einzigartiger Weise vermischt

Anzeige

Das gilt auch für die Gäste in Creglingen, denn es war hier ihr zwölfter Konzert in zehn Jahren. Am liebsten hätten die Fregger vom Main jeden Gast einzeln begrüßt mit dem Titel „ Grüßt euch Gott“ in verschiedenen Rhythmen, sowie fremdsprachig: schwäbisch, hohenlohisch, hochdeutsch und in ihrer fränkischen Muttersprache. Als Musikinstrument waren Milchkanne, Wäschestampfer, Waschbrett und Wasserhähne im Einsatz.

Der Aufforderung „Bring den Wein, aber Frankenwein muss es sein“, kamen die fleißigen Helfer des Vereins sofort nach. Ob die Jungs vom mee wohl gemerkt haben, dass es ein Taubertäler war, bleibt ein Geheimnis. Anspielend auf die kommende Bürgermeisterwahl in Creglingen gab der Chef der Gruppe, Stefan Ebert, musikalisch und humorig den Wahlhelfern gute Ratschläge. Vor allem sollte man darauf achten, dass in der Wahlkabine die Schnur am Stift nicht zu lang ist, da Bürgermeister Hehn wohl an oberster Stelle des Wahlzettels stehen wird… Dass die Musikanten auch zaubern und Menschen verschwinden lassen können, zeigte Cornel Hetterich mit seiner Zauberklarinette. Er suchte sich aus dem Publikum eine Assistentin, die immer ein Teil von sich ablegen musste, wenn er seine Klarinette um ein Stück verkürzte, bis er am Schluss nur noch auf dem Mundstück musizierte. Danach waren beide für kurze Zeit verschwunden. Großen Anklang fand auch wieder das Lied „ Katholisch“ – in unserer protestantischen Gegend. Florian Ebert, einer der Komponisten der Gruppe, sang das Lied „ Wenn der Herrgott ruft“.

Uwe Hehn im Blickpunkt

Nach der Pause ging‘s mit zwei Titeln weiter, die 2017 und 2018 in den „Brettlspitzen“ im Fernsehen zu hören waren: „Wenn der Hund“ ..und „Früh dran“. Dass sie das Neueste aus der Politik musikalisch und auch a capella in ihr Programm mit einbauen können, erlebten die Gäste mit dem Lied „Eigentlich g´hört draufg´haut“. Eine Strophe handelte unter anderem vom Fernbleiben des Bürgermeisters Hehn beim Konzert: „ In Münster ist heut Bieranstich und ich gläb, des spricht für sich. Ich fräch mich, wos will er an diesem Ort, säuft bestimmt nur Fanta dort“. Für den abwesenden Bürgermeister musste Stadtrat Müller den Kopf hinhalten.

Dass alles im „Leben nur strukturiert ist“, davon erzählte Florian Ebert, ein Titel aus der Fernsehsendung Brettlspitzen 2018. Was Michael Saffer aus einer Posaune herausholen kann, bewies er mit dem Titel „Görchla“, Variationen über „ Wo ist denn mei Görchla“, wobei flotte Marschmusik ebenso zu hören war wie zu ungarische Klänge. Ralf Theobald, mit seinem Hauptinstrument dem Akkordeon, und Thomas Marquard an der Tuba, bewiesen als Rhythmusgeber im Hintergrund ihre musikalischen Fähigkeiten. Mit den Titeln „Aus´m Gröbsten raus“ und „Männer in den besten Jahren“.

Nach fast drei Stunden hieß es „Ade zur guten Nacht“ und ein musikalischer Kabarettabend mit Musik, Klamauk und Wortwitz ging dem Ende zu.

Der nicht enden wollende Applaus war ein Zeichen, dass die Zuschauer voll mit dem Abend zufrieden waren. Als Zugabe gab’s noch die Schweinepolka

Hans Schuch, Organisator des Abends, bedankte sich für zwölf Jahre Freundschaft und für die 13 Konzerte in Creglingen.

Stefan Ebert gab bekannt, dass sie, als kleines Dankeschön für alle Besucher ein einmaliges Open Air- Konzert in ihrer Heimat veranstalten wollen.

