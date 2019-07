Südstaaten- Atmosphäre

Creglingen/Schön.Das mittlerweile dritte New Orleans-Jazz-Festival in Creglingen-Schön am heutigen Samstag, 13. Juli, findet bei jedem Wetter statt. Wurde bislang auf dem Vorplatz des ehemaligen Gasthauses Hahn fleißig gefeiert, so steht diesmal für alle Fälle auch eine Scheune bereit, um die „Sazerac Swingers“ zusammen mit Fredy Omar, dem „Latin King of New Orleans“ und „Special-Guest“ Benicio live erleben zu können.

Samantha Pearl ist ebenfalls aus den Vereinigten Staaten angereist. Beginn 17 Uhr. Live-Musik ab 19 Uhr. Eintritt frei. pm

