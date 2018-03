Surinam ist ein Schmelztiegel

Anzeige

Brüdergemeine aktiv

Surinam ist vielleicht das einzige Land in der Welt, wo Deutschland nicht für die Fähigkeit, Fußball zu spielen oder Autos zu produzieren gerühmt wird, sondern für die Arbeit der Herrenhuter Brüdergemeine, die seit 1735 bis heute aktiv tätig ist.

Die Frauen sagen von sich, „wir leben in einem Paradies, Gottes Schöpfung ist gut“, sie machten uns aber bewusst, dass dieses Paradies bedroht ist durch Bauxit- und Goldabbau und Abholzung des Regenwaldes.

Viele Aufgaben stehen an

Der grüne Faden durch die Gottesdienstordnung bedeute, aus dem Dank für Gottes wunderbare Schöpfung entspringe auch für uns die Aufgabe, für die Erhaltung der Erde zu sorgen, so dass auch nachfolgende Generationen auf ihr leben können, hieß es.

Es stehen viele Aufgaben an, mit den Rohstoffen verantwortungsvoll umzugehen, um das Klima und die Umwelt für die Kinder zu bewahren. Der Liedruf „Seht, alles was Gott gemacht hat ist wunderbar, ja sehr gut“ wird allen in Erinnerung bleiben.

Nach dem Gottesdienst gab es noch angeregte Gespräche bei einer Tasse Tee und den feinen Sachen, die die Frauen aus Finsterlohr mitgebracht hatten. cht

