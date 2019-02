Tag der offenen Tür der Werkrealschule

Creglingen.An der Werkrealschule Creglingen findet am morgigen Donnerstag von 18 bis 20 Uhr ein „Tag der offenen Tür“, statt. An diesem Abend haben Viertklässler und ihre Eltern die Gelegenheit, die pädagogische Konzeption der Werkrealschule Creglingen kennenzulernen. Sie können sich über die Hauptschulabschlussprüfung sowie Berufsorientierung und Bildungspartnerschaften der Werkrealschule informieren und an Führungen durch das Schulhaus teilnehmen. Ebenso erhalten die Besucher einen Einblick in die offenen Ganztagesangebote und die individuellen Lern- und Förderangebote. Interessante Aktionen in den einzelnen Fachbereichen laden die Kinder zum Mitmachen ein und neben dem Kollegium stellen Schüler ihre Schule vor. Gelegenheit zum Schnuppern für Schüler der vierten Klassen ist am heutigen Mittwoch von 7.45 Uhr bis 12.05 Uhr. Die Schüleranmeldung findet am Mittwoch, 13. März und Donnerstag, 14. März, statt, jeweils im Sekretariat der Grund- und Werkrealschule von 8.30 bis 16 Uhr beziehungsweise nach Terminvereinbarung unter Telefon 07933/912114. Hierzu werden die Grundschulbestätigung (Seiten vier, fünf und sieben der Grundschulempfehlung) und für alle Fahrschüler ein Passbild benötigt.

