Creglingen.Zum zwölften Mal wird der Tag des Mädchenfußballs ausgetragen. Für den Bezirk Hohenlohe findet die Veranstaltung am Samstag, 6. Juli, ab 10 Uhr beim FC Creglingen statt.

Der Tag umfasst ein Vier-gegen-Vier-Turnier, freie Spielangebote und ein Gewinnspiel. Ein weiterer Programmpunkt ist eine Trainingseinheit der Mädchen-Fördergruppe Hohenlohe. Hierbei sichten die Trainer die Mädchen, welche dadurch eine Chance haben, in die Fördergruppe aufgenommen zu werden. Teilnehmen können alle Mädchen im Alter von acht bis 16 Jahren, egal, ob sie bereits Mitglied in einem Verein sind. Damit der Bezirk besser planen kann, ist eine Anmeldung sinnvoll bei Niko Schwarz (e-mail niki.schwarz@fussball-hohenlohe.de) oder über das elektronische Postfach des WFV. Mädchen, die noch keinem Verein angehören, dürfen sich direkt anmelden, die Mädchen, die schon Mitglied in einem Verein sind, sollen sich über den Verein amelden.

Weitere Informationen gibt es auch bei Thomas Haag, Telefon 07939/990296.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.07.2019