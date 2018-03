Theater trifft auf Musik, Lyrik und Kabarett

Anzeige

Die Theater-Kids, die Jugendgruppe der Stettfelder Freilichtbühne, wurden 2015 gegründet. Als 2016 der Gesamtfränkische Kinder- und Jugendtheatertag im unterfränkischen Königsberg und damit praktisch vor der Haustür stattfand, meldete man sich kurzerhand an. Zur großen Überraschung der Truppe durfte das „Theaterfränzla“ mit nach Hause genommen werden.

Zum Inhalt: „App ins Märchenland“ erzählt eine moderne Märchengeschichte für die ganze Familie. Die Zeit der Märchen scheint vorbei. Mit jedem Kind, das keine Märchen mehr vorgelesen bekommt, schwindet ihre Kraft. Da fasst die böse Königin einen finsteren Plan. Eintrittskarten gibt es an der Tageskasse. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis.

Die Theatergruppe Doredräwer aus Schäftersheim gastiert am Samstag, 14. April, um 20 Uhr mit einer besonderen Weinprobe im Reinsbronner Gemeindehaus. Die Doredräwer würzen die Weinprobe nämlich mit einem Märchen. Sechs edle weiße und rote Tropfen werden in Reinsbronn kredenzt, und dazu gibt es einen Ausflug ins Märchenreich. Das Wein-Märchen stammt aus der Feder von Andrea Riegler-Seyffer und Tanja Jacoby Fleuchaus und hat ein weltbekanntes Vorbild. Erzählt wird das Märchen von Jutta Gromes, in Szene gesetzt wird es von einer Reihe bekannter und neuer Gesichter der Theatergruppe Doredräwer. Für diese Veranstaltung gibt es ab sofort Karten im Vorverkauf unter www.ticketburner.de und unter der Telefonnummer 09848/9693961.

Am Sonntag, 15. April, geht es um 11 Uhr im Rittersaal des Geyer-Schlosses weiter mit einer musikalischen Lesung mit Manfred Kern (Lyrik) und Harry Düll (Gitarre). Manfred Kern, der 2013 den Haag-Ehrenring erhielt, und Harry Düll, bekannt durch Blues-Konzerte solo und mit Band sowie durch die Zusammenarbeit mit der Singer-Songwriterin Bettina Hirschberg, verbinden Mundartlyrik mit Blues- und Folkmusik eigener Prägung. In seinem neuen Gedichtband „Baradiesischi Zeide“ versammelt Kern Liebes- und Schmähgedichte, die auf humorvolle, schonungslose, aber auch melancholische Art von Sehnsüchten, Lebenskrisen und der Brüchigkeit des Glücks erzählen. Eintrittskarten gibt es an der Tageskasse.

Am Sonntag, 15. April, ist in Creglingen Bürgermeisterwahl. In Reinsbronn fällt dieses Datum mit dem Jubiläums-Fest zusammen, und was läge näher, als es miteinander zu verknüpfen? Ab 15 Uhr wird es im Gemeindehaus bei Kaffee und Kuchen Unterhaltungsmusik mit den Rotweinschlotzern aus Münster geben. Um 16 Uhr dann ist erstmals der Hohenloher Kabarettist Gerd Ferz in Reinsbronn zu Gast. Stefan Walz aus Adolzhausen schlüpft seit über zehn Jahren in die Rolle des ewig grantelnden Gerd Ferz und ringt mit ihm um philosophische Spitzfindigkeiten. Im Gemeindehaus präsentiert Gerd Ferz einen Querschnitt aus seinen bisher vier Programmen.

Gerd, der altkluge Besserwisser, hat wenig Ahnung, aber viel Meinung. Mit seiner schrägen Logik sucht er das Große im Kleinen und treibt dabei die Alltags-Komik bis an die Schmerzgrenze. Nach dem Motto „Das Beste von damals und ein bissle was Neues“ gibt es viel zu lachen und wenig zum Heulen. Eintrittskarten für das Kabarett gibt es an der Tageskasse.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.03.2018