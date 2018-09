Theaterspiel stärkt Selbstwertgefühl

Theaterluft schnuppern konnte man jetzt bei zwei Workshops der Jugendhilfe Creglingen.

Creglingen. Im Kinder- und Familienhaus Tauberwiese in Creglingen fanden zwei Theaterworkshops statt. Veranstalter waren die Jugendhilfe Creglingen, Arbeitskreis Asyl Bad Mergentheim und die Diakonie Main-Tauber. Unterstützt wurden die Kurse aus Fördermitteln des Programms „Kultur macht stark“ des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Deutschland.

Theaterpreisträger Florian Brand aus Niederstetten leitete mit Unterstützung von Angela Müller, der Beauftragten für unbegleitete minderjährige Geflüchtete der Jugendhilfe Creglingen, die Workshops. Für das Theaterprojekt des Deutschordensmuseums Bad Mergentheim „Odyssee des Lebens“ hatte Florian Brand als Spielleiter in diesem Jahr den deutschen Amateurtheaterpreis „amarena“ erhalten.

Flexibilität gefordert

Der erste Workshop „Improvisieren – im Theater und im Alltag“ dauerte drei Tage und richtete sich ausschließlich an junge Geflüchtete. Hier waren bei begrenzten Sprachmöglichkeiten Schnelligkeit und Flexibilität gefordert, um die gestellten Aufgaben zu meistern. Fehler waren kein Problem, galt es doch, scheinbar unmögliche Aufgaben lösbar zu machen und als Gruppe zu meistern. Die Teilnehmenden übten sich im sicheren Auftreten und schnellen Reagieren in fremden Situationen und stärkten so ihr Selbstbewusstsein. Der zweite Theaterworkshop mit dem Titel „What is love?“ („Was ist Liebe?) ging über elf Tage und wurde von jungen Menschen mit und ohne Fluchthintergrund besucht. Manche brachten Schauspielerfahrung aus Theater-AGs an Schulen mit, für andere war Theater etwas gänzlich Neues. Die Kursbesucher spielten gemeinsam Theater und machten Sprach- und Schauspielübungen. Sie konnten sich aber auch durch Ausflüge sehr viel Wissen über die Institution Theater aneignen. Im Amateurtheater „Tempele“ in Niederstetten bekamen sie eine Führung im Backstage-Bereich und konnten unter anderem Blicke in Maske und Kleiderkammer werfen. Ebenso durften die jungen Theaterbegeisterten das Saaltheater in der Turnhalle Oberstetten besichtigen. Einen weiteren Einblick erhielten sie beim Theaterverein Reinsbronn, der sich durch seine Aufführungen dem Erhalt des heimischen Dialektes widmet. Die Teilnehmer lernten, wie sich ein Theaterverein auf Amateurbasis organisiert. Weiter standen drei Theaterbesuche auf dem Programm. Der Kurs besuchte in Sommerhausen das Kammerspiel „Hund, Frau, Mann“, welches die klassische Paarbeziehung thematisierte. Der Theaterspaziergang „Williams weite Welt“ stand bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall auf dem Programm. Dabei wurden 19 Theaterstücke von William Shakespeare eingearbeitet, die von großer Liebe und großen Dramen handelten.

Begeisterung für Theater

Im Freilichttheater Bad Windsheim sahen die Teilnehmer das Stück „Bessere Zeiten“, das sie in ein Dorf der 1950er Jahre entführte. Hier ging es um die Geschichte und Entwicklung der gleichgeschlechtlichen Liebe in Deutschland. Die jungen Theaterfreunde warfen einen Blick hinter die Kulissen. Sie kamen mit Dramaturgen, Intendanten und Schauspielern ins Gespräch. Nach den Theaterbesuchen wurde das Gesehene szenisch, sprachlich und inhaltlich aufbereitet. Die Teilnehmenden wuchsen zu einer Gruppe zusammen und begeisterten sich für das Theater. Sie haben viel gelernt: Über das Theater ebenso wie über Liebe und Partnerschaft. Sie wurden freier im Ausdruck und im Umgang mit dem anderen Geschlecht. Das machte sie selbstsicherer. Das Leitungsteam war sehr zufrieden mit dem Erreichten und freute sich über den tollen Erfolg und den Zuspruch zu den Workshops.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018