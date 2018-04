Torten und Kuchen statt rundes Leder

Anzeige

Creglingen.Bereits zum sechsten Mal tauschen die Fußballdamen des FC Creglingen das runde Leder gegen Kaffeekannen, Tortenschaufeln und Frühlingsdekoration.

Am kommenden Sonntag, 22. April ist es wieder soweit: die Fußballerinnen bieten Kaffee und Kuchen im Vereinsheim des FC Creglingen an.

Herren spielen, Damen servieren

Während auf dem Rasen ab 13 Uhr die Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft FC Creglingen/SV Bieberehren in der Kreisklasse B4 gegen SV Westernhausen/TSV Krautheim II und ab 15 Uhr in der A3 gegen den SC Amrichshausen kickt, bewirten die Damen mit selbstgebackenen Torten, Kuchen und Kleingebäck. Sollten die Spiele witterungsbedingt ausfallen, findet das Frühlingscafé trotzdem statt. Besucher, die nur zum Frühlingscafé kommen, zahlen keinen Eintritt. Von 13 bis 18 Uhr bieten die Fußballdamen eine Auswahl von rund 30 verschiedenen Gebäcken an. pm