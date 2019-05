Creglingen.Die Creglinger Tourist-Info wird kommende Woche vom Blockhaus in der Mergentheimer Straße in das Brunnenhaus in der Hauptstraße umziehen, gab Hauptamtsleiterin Anita Müller bekannt.

Die Stadt verkauft das Gebäude an einen Geschäftsmann, der es für gewerbliche Zwecke nutzen will.

An welchem Tag genau der Umzug erfolgt, stehe noch nicht fest, so Anita Müller. abo

