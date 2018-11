Creglingen.Die von der Stadt Creglingen verpflichtete Security ist bis zum Jahresende weiter im Einsatz, wird aber die Personalstärke nach dem Creglinger Weihnachtsmarkt am kommenden Wochenende wieder auf zwei Personen reduzieren. Das teilte Hauptamtsleiterin Anita Müller am Dienstag in der Sitzung des Gemeinderats mit.

An den letzten Wochenenden sei die Lage insgesamt ruhiger gewesen, so die Hauptamtschefin.

Bürgermeister Uwe Hehn berichtete von Gesprächen mit Amtskollegen über die Lage in Creglingen, wo eine Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener in den letzten Monaten in der Kernstadt negativ aufgefallen war (wir berichteten mehrfach).

Starke Polizeipräsenz

Die Kollegen würden die Entwicklung als „trauriges Staatsversagen“ empfinden, da der Staat nicht in in der Lage sei, für Ruhe zu sorgen. Mit dieser Kritik sei jedoch nicht die Polizei gemeint, hob Uwe Hehn hervor. Diese tue, was sie könne, und inzwischen gebe es in Creglingen eine starke Polizeipräsenz.

„Ich glaube, wir kriegen das Problem jetzt in den Griff“, meinte Uwe Hehn mit Blick auf die aktuelle Lage. Man könne nicht einfach zusehen, wenn die Bevölkerung in Angst lebe. „Deshalb halte ich es nach wie vor für richtig, dass die Security im Einsatz ist“, bekräftigte der Bürgermeister.

Strafgesetzbuch ändern?

An die Politik appellierte Uwe Hehn, über eine Änderung des Strafgesetzbuches nachzudenken. „Mit Schönreden ist es nicht getan“, sprach sich Uwe Hehn für eine konsequentere Bestrafung der jugendlichen Straftäter aus.

Stadtrat Karl Haag berichtete davon, dass es auch in anderen Gemeinden des Landkreises den Einsatz von Security gebe.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.11.2018