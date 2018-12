Über so manchen Streich herzhaft gelacht

Archshofen.Die Archshöfer Jahrgänge 1947 bis 1949 kamen zu einem Klassentreffen zusammen. Es waren seit dem letzten Treffen einige Jahre vergangen, daher organisierten die noch in Archshofen wohnenden ehemaligen Schulkameraden ein Treffen im Gasthof „zum Rappen“ in Schonach.

Nach der Begrüßung durch Ernst Blechschmidt freute man sich, wieder einmal alte Schulfreunde und ihre Partner zu sehen, einer war sogar extra aus Österreich angereist. Es gab viel zu erzählen. Leider sind auch schon einige Schulkameraden verstorben, derer man mit einer Schweigeminute gedachte.

Danach ging es nach Burgstall in das Flachsbrechmuseum, wo die Gruppe von Gerhard Strauß zu einer Führung erwartet wurde. Zuerst gab er einen anschaulichen Überblick über das damalige Leben der Kelten in der hiesigen Gegend sowie über das nahe gelegene nachgebaute keltische Oppidum. Anschließend erklärte er ausführlich, wie in früherer Zeit mit einfachen Geräten aus Flachs Leinen hergestellt wurde. Man konnte die noch vorhandenen alten Gerätschaften in Augenschein nehmen. Bei Burgstall wird seit einigen Jahren auf einem kleinen Feld Flachs angebaut, so demonstrierte er die Herstellung des Fadens aus Flachs zu Garn auch in der Praxis für die Zuschauer. Auch die Bildtafeln an den Wänden waren sehr informativ. Leinen wird ja bis heute aus Flachs hergestellt, natürlich mit modernster Technik. Ernst Blechschmidt überreichte Gerhard Strauß abschließend ein Präsent. Alle waren der Meinung, dass sich dieser Abstecher nach Burgstall gelohnt hat.

Nach dem Abendessen blieb man noch lange gemütlich beisammen sitzen. Reinhold Gundel ließ humorvoll die Schulzeit, Kinder- und Jugendzeit auf dem Dorfe Revue passieren. Über so manchen früheren Streich wurde noch mal herzhaft gelacht. Als ABC-Schütze hat man damals auf der Tafel mit dem Griffel schreiben gelernt. Danach ging es mit Feder und Tintenfass weiter. Gerade diese Generation kann sich ja noch gut an das einfache Leben auf dem Lande in den fünfziger Jahren erinnern und hat den Wandel in die moderne Zeit miterlebt und noch gelernt, auch mit den heutigen modernen Medien umzugehen.

Am Ende des gelungenen Tages waren sich alle einig, dass man bis zum nächsten Klassentreffen nicht so lange Zeit vergehen lassen wolle.

