Umstrittene Projekte prägen auch 2019

Creglingen.Uwe Hehn sitzt weitere acht Jahre auf dem Chefsessel im Creglinger Rathaus: Die erste Wiederwahl des amtierenden Bürgermeisters bei der Wahl am 15. April war nur Formsache. Doch obwohl es keinen ernsthaften Mitbewerber gab, lag die Wahlbeteiligung mit über 51 Prozent relativ hoch, und das Stimmen-Ergebnis von 93 Prozent durfte der 51-Jährige als Bestätigung seiner Arbeit in den ersten acht Jahren werten.

Auch wenn die finanzielle Lage der Stadt – auf bescheidenem Gesamtniveau – inzwischen stabil ist, werden die Aufgaben nicht einfacher. 2018 dominierten vor allem drei Themen die öffentliche Diskussion: der geplante Bau des Altenpflegeheims im Craintaler Weg, der geplante Bau eines Hähnchenmaststalls bei Oberrimbach und der inzwischen realisierte Bau eines neuen städtischen Kindergartens – in vorläufiger Containerform.

Immer häufiger kollidieren im ländlichen Raum die Interessenskonflikte zwischen der Landwirtschaft und der baulichen Weiterentwicklung der Dörfer. Das jüngste Beispiel: der bei Oberrimbach/Blumweiler geplante Bau von vier Ställen für insgesamt 200 000 Masthähnchen. Das Vorhaben sorgt im Oberen Bezirk für heftige Diskussionen – der Gemeinderat wird in einer der ersten Sitzungen im neuen Jahr darüber abstimmen, ob er einen Bebauungsplan aufstellt, um das Projekt möglich zu machen. Das Stimmungsbild im Gremium ist uneinheitlich, wie in einer Sitzung vor einigen Monaten in Oberrimbach deutlich wurde (wir berichteten). Der Landwirt hat schon angekündigt, dass er bei einem negativen Beschluss des Gemeinderates ein alternatives Bauprojekt angehen wird – in zwar kleinerer Dimension, aber näher an der Ortsbebauung.

Auch im Creglinger Kernort gibt es in baulicher Hinsicht Konfliktpotenzial. Dort laufen, wie berichtet, Anwohner gegen den geplanten Neubau eines Pflegeheims zwischen Craintaler Weg und Waldstraße Sturm. Trotz der massiven Einwände einzelner Personen hat der Gemeinderat im November die Erweiterung des Bebauungsplans „Craintaler Weg“ beschlossen und so die planerische Grundlage geschaffen, um das Projekt weiter voranzutreiben. Nach bisherigem Stand soll der Neubau – der das Emma-Weizsäcker-Haus ablöst – im Jahr 2020 bezugsfertig sein. Angesichts ihrer Lage im engen Taubertal hatte sich die Stadt Creglingen vergeblich um einen anderen Standort bemüht.

Ebenfalls geografische Aspekte haben dazu geführt, dass die Stadt Creglingen für viel Geld einen provisorischen Kindergarten in der Industriestraße hat bauen lassen, weil sich vorerst kein geeigneter Standort für einen endgültigen Neubau hatte finden lassen. Der wird in den kommenden Jahren folgen und erneut erhebliche Finanzmittel fordern – eine Investition, deren Sinn aber unbestritten ist, da eine gute Betreuungssituation einen wichtigen Standortvorteil bedeutet.

Schlagzeilen, auf die die Stadt gerne verzichtet hätte, lieferte in der zweiten Jahreshälfte eine Gruppe junger Leute, die im Creglinger Kernort durch kriminelle Energie für Aufruhr sorgte. Die Zustände wurden so brisant, dass die Stadt auf eigene Kosten eine Security verpflichtete. Inzwischen wurde einer der Rädelsführer zu einer Haftstrafe verurteilt, die Lage hat sich mittlerweile beruhigt.

Nicht nachgelassen hat dagegen der Lärm, der zu bestimmten Zeiten von den Windkraftanlagen im Windpark Klosterwald ausgeht. Die in Asien produzierten Anlagen gelten als störungsanfällig und laut – kein Wunder, wenn sich die betroffene Bevölkerung beklagt, dass es noch immer keine Info-Veranstaltung der Stadt und des Landratsamtes gegeben hat – obwohl der Park schon seit drei Jahren in Betrieb ist.

