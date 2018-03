Unbegrenzte Möglichkeiten

Anzeige

Creglingen.Der Kunstverein Romschlössle geht auf Reisen. Bereits mehrmals konnte der Kunstverein Romschlössle in seinem Haus die Stuttgarter Saloniker unter der Leitung von Patrick Siben für ein Konzert gewinnen.

Bei einem Gespräch mit den Verantwortlichen des Kunstvereins, Elfriede Güllich und Karl-Heinz Rehfeld kam es zu einer Einladung einer Mittwochs-Matinee mit Führung und Konzert in Patrick Sibens Villa in Murrhardt.

Termin: 9. Mai

Am Mittwoch, 9. Mai, (Abfahrt 10.30 Uhr, Treffpunkt am Busparkplatz an der Schule) findet nun diese Fahrt statt. Dazu sind nicht nur die Mitglieder des Kunstvereins, sondern alle Interessierten aus Creglingen und Umgebung willkommen.