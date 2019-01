Unfall nach Unfall

Creglingen.Bei Schneewetter folgte am Donnerstag in Creglingen ein Unfall auf den anderen, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Zunächst war eine 63-Jährige mit ihrem VW gegen 12 Uhr auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Niederrimbach und Creglingen am Ortsausgang von Niederrimbach stecken geblieben und in den Graben gerutscht. Da die Frau keinen Handyempfang hatte, entfernte sie sich vom Fahrzeug, um zu telefonieren. Als sie schließlich zum Auto zurückkam, fand sie frische Unfallbeschädigungen an ihrer Fahrzeugfront vor. Der unbekannte Verursacher war geflüchtet. Da die Polizei Fahrzeugteile aufgefunden hat, geht sie von einem Mercedes-Benz Sprinter als Fluchtfahrzeug aus. An dem VW Touran entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Zeugen sollten sich unter Telefon 07931/5499-0 melden. pol

