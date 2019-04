Ungebetene Gäste im Supermarkt

Creglingen.Gewaltsam verschafften sich Unbekannte in dem Zeitraum von Samstag, 21 Uhr, bis Montag, circa 5 Uhr, Zutritt in einen Supermarkt in der Bad Mergentheimer Straße in Creglingen. Die Täter durchwühlten in den Büroräumen des Marktes sämtliche Schränke und Schubladen. Aus dem Verkaufsraum entwendeten die Täter hauptsächlich Zigarettenpackungen und Spirituosen. Die genaue Höhe des Diebesgutes ist bislang noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im tatrelevanten Zeitraum geben können. Diese werden unter Telefon 07934 / 99470 vom Polizeiposten Weikersheim entgegengenommen.

