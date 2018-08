„Unsere Kühe haben deutlich mehr Platz als in anderen Ställen“

Schonach.Im Rahmen einer Sommertour zu landwirtschaftlichen Betrieben besuchte Landrat Reinhard Frank den Milchviehbetrieb Gehringer in Creglingen-Schonach. Er informierte sich mit dem Amtsleiter des Landwirtschaftsamtes, Meinhard Stärkel, über Sorgen, Nöte und Entwicklungen in einem modernen milcherzeugenden Betrieb.

Frank zeigt sich bereits beim Ankommen erstaunt über den „Hightech-Stall“, der seit dem Jahr 2016 in Betrieb ist. Zwei Roboter fahren ständig darin umher: Einer schiebt regelmäßig Futter an den Fressbereich nach; der zweite befördert lautlos den Mist durch die Spaltenböden Richtung Güllegrube. Das Tierwohl hat bei uns oberste Priorität“, berichtet Seniorchef Hermann Gehringer. „Unsere Kühe haben deutlich mehr Platz im Stall als in anderen Ställen“, fährt er fort. Die Kühe schlendern durch den großzügigen Raum und lassen sich an den installierten Bürsten massieren. Wenn sie das Gefühl haben, dass sie gemolken werden möchten, begeben sie sich in die vollautomatische Melkstation. Mittels eines Chips erkennt der Melkroboter, um welche Kuh es sich handelt und ob sie tatsächlich schon gemolken werden soll. Wurden alles geprüft, führt ein Roboterarm die Melkzeuge an die Kuh. Bevor die frische Milch den Weg in den Tank findet, wird sie noch von einem Computer auf Qualität und mögliche Unreinheiten untersucht. Wenn alles in Ordnung ist, wird die Milch in den Tank gepumpt, ohne dass menschliches Zutun nötig wäre. Ist der Melkvorgang abgeschlossen, löst sich der Melkarm vom Euter und wird gereinigt. Die Kuh verlässt erleichtert den Melkstand. Geht beim Melkvorgang etwas schief, wird der Bauer digital informiert und kann eingreifen. „Das kommt aber ganz selten vor“, sagt Junglandwirt Patrick Gehringer. Die Futtergewinnung ist in diesem Jahr das größte Problem. „Der erste und zweite Schnitt beim Futter waren gut und machen bei uns mengenmäßig 70 Prozent der normalen Gesamtjahresmenge aus. Der dritte und vierte Schnitt werden völlig ausfallen. Die Maisernte beginnt sechs Wochen früher als normal mit mindestens zehn Prozent Einbußen – und dabei kommen wir im Vergleich zu anderen Lagen noch gut weg“ erklärt Hermann Gehringer. Die Getreideernte lag laut Hermann Gehringer um zehn bis 15 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten Jahre. Der Milchpreis hat sich nach der Talfahrt im Jahr 2016 mit nur 24 Cent für einen Liter Milch auf aktuell 33 bis 39 Cent für den Liter, je nach Fett- und Eiweißgehalt, erholt. „Damit lässt sich zumindest annähernd wirtschaftlich arbeiten“, erklären Hermann und Patrick Gehringer. lra

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.08.2018