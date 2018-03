Verborgenen Stromfressern auf die Schliche gekommen

Anzeige

Im Anschluss an den theoretischen Teil, durften die Schüler die von der Energieagentur bereitgestellten Strommessgeräte in der Schule ausprobieren und sich beim Messen des Stromverbrauchs versuchen.

Da das Thema „Nachhaltigkeit“ eine zentrale Rolle im Bildungsplan einnimmt, sollte auch der eigene Verbrauch im privaten Bereich unter die Lupe genommen werden, um sich damit kritisch auseinandersetzen zu können. Zu diesem Zweck wurden Gruppen gebildet innerhalb derer die Messgeräte weitergereicht wurden, damit jeder die Gelegenheit hatte, den eigenen Stromverbrauch zu testen.

An diese Selbstlernphase schloss die zweite Doppelstunde an, in der diese Messerergebnisse analysiert und durch weitere lebensnahe Beispiele ergänzt wurden.

Dadurch wurde schnell klar, dass es sich lohnt, die aktuellen Energielabel zu lesen, um mögliche versteckte Kosten erkennen zu können. Nicht immer ist das günstigere Gerät auch auf Dauer die günstigere Lösung.

Die Realschule Creglingen hofft darauf, auch im nächsten Schuljahr wieder an diesem Projekt teilnehmen zu können, um die Sensibilität der Schülerinnen und Schüler für das Thema Klimaschutz und Energieverbrauch weiter steigern zu können. pm

