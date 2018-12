Verdiente Mitarbeiter feierlich gewürdigt

Creglingen/Röttingen.Die Firma Wirthwein ehrte zum Jahresende insgesamt 35 langjährige Mitarbeiter in Creglingen und von Winkler Design in Röttingen. Bei einer Abendveranstaltung sagte Frank Wirthwein, der Sprecher des Vorstandes: „Langjährige Mitarbeiter sind Zeichen für ein gutes Arbeitsklima und sehr wichtig für unseren Erfolg, denn das in den Jahrzehnten gesammelte Know-how steht in keinem Lehrbuch.“

Zuerst ehrten die Vorständen Frank Wirthwein und Rainer Zepke sowie der Technischen Leiter Thomas Weberbauer die Jubilare mit zehnjähriger Betriebszugehörigkeit. Werkleiter Rudolf Schmitt würdigte die Mitarbeiter von Winkler Design für die langjährige Treue zum Standort Röttingen. Im weiteren Verlauf des Abends steigerte sich die Zahl der Jahre der Betriebszugehörigkeit von 20 auf 25, auf 30 und schließlich auf 35 Jahre. Für alle Jubilare hatten die Laudatoren eine kleine Vita und einige Anekdoten aus den vergangenen Jahrzehnten vorbereitet. Zum krönenden Abschluss verabschiedete der Aufsichtsratsvorsitzende Udo Wirthwein zwei Mitarbeiter in den Ruhestand.

Er sei dabei sehr froh, dass Peter Geßner noch immer bei Winkler Design in der Konstruktion hilft. Von Karl Ziegenhagel könne er sich eine stundenweise Rückkehr als Betriebsgärtner sehr gut vorstellen.

Alle Geehrten bekamen eine Ehrenurkunde, eine Anstecknadel in Silber beziehungsweise ab 25 Jahren in Gold und ein schleifengekröntes Präsent. pm

