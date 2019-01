Vertrag soll rechtliche Klarheit bringen

Außergewöhnliche Eigentumsverhältnisse bei der Ortsverbindungsstraße zwischen den beiden Creglinger Ortsteilen Archshofen und Schön machen außergewöhnliche Beschlüsse nötig.

Creglingen. Durch die teilweise noch vorhandenen Weinberge wurde 1961/1962 der Ortsverbindungsweg nach Schön neu gebaut. Eigentümer der Straße ist nicht wie üblich, die Kommune, sondern insgesamt 28 Eigentümer, auf deren 40 Grundstücken sich die Straße befindet. Warum dies nicht unter der Obhut von Archshofen stattfand, ist nicht bekannt.

Haftbar sind nach diesem rechtlichen „Zustand“ die Eigentümer, wenn auf der Strecke etwas passiert. Bekannt wurden die überraschenden Eigentumsverhältnisse durch Einsicht im Grundbuch im Zusammenhang mit einem Erbfall 2017.

Bei einer Bürgerversammlung am 26. Juli 2017 wurde dies den betroffenen Eigentümern bereits mitgeteilt und man einigte sich auf eine entsprechende Regelung unter Einschaltung eines Notars. Nach Rücksprache mit dem Bad Mergentheimer Notarbüro Natascha Both und Marcel Grau entwarf die Stadt Creglingen einen Vertrag über die Bestellung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit (Wegerecht).

Das Wegerecht, als beschränkt persönliche Dienstbarkeit, räumt der Stadt auf Dauer das Recht ein, die jeweilige Teilfläche (Straße), die die bestehende Verbindungsstraße an dem jeweiligen Grundstück ausmacht, zum Zwecke der Herstellung und Aufrechterhaltung einer öffentlichen Erschließungsstraße zu nutzen.

Stadt verpflichtet sich

Außerdem verpflichtet sich die Kommune, für die Kosten der Unterhaltung, Instandsetzung und Haftung aufzukommen. Den Eigentürmern entstehen keinerlei Kosten, auch nicht die anstehenden Notarkosten.

Diesen Vertrag stellten nun Bürgermeister Uwe Hehn und Amtsleiterin Rica Neckermann bei einer erneuten Bürgerversammlung im Gemeindehaus den rund zwanzig anwesenden Eigentümern vor. Die etwa zwei Kilometer lange und schmale, teils steile Straße an der Abzweigung der Romantischen Straße bei Archshofen (L 2251) soll weiter den privaten Eigentümern gehören, denn eine Vermessung würde laut Hehn rund 90 000 Euro kosten.

Ein Eigentümer zeigte noch etwas Bedenken, wünscht er sich doch, dass die Straße nicht nachts um zwei Uhr mit Fahrzeugen von 40 Tonnen benutzt wird. Nach Erklärung von Rathauschef Hehn kann eine Sperrung nur durch eine private Klage erfolgen, wofür es von der Stadt Creglingen keine Unterstützung geben werde. Hehn möchte in einem persönlichen Gespräch die Angelegenheit lösen. Einen Ausbau des Wegs/Straße schloss er für die nächsten drei Jahre kategorisch aus.

Abschließend bekam jeder der anwesenden Eigentümer einen auf ihn abgestimmten Vertrag über die Bestellung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit mit nach Hause, um diesen in aller Ruhe studieren zu können. Bürgermeister Hehn will versuchen, einen Notartermin vor Ort zu vereinbaren, so dass jeder persönlich vor dem Notar die Möglichkeit hat, diesen zu unterzeichnen.

Abschließend zeigte sich Hehn doch erleichtert, „Dieses leidige Thema über die Bühne gebracht zu haben“ sei es doch im Interesse beider Ortsteile und jeder habe seine Vorteile. Allerdings wartet in Creglingen-Standorf ein ähnlicher Fall noch auf ihn.

