Vertrauen vermittelt Stärke

Finsterlohr.Fünf junge Menschen feierten mit Pfarrer Tilman Staak in der St.-Margarethen-Kirche Finsterlohr das Fest ihrer Konfirmation. Sie stand unter dem Motto „Vertrau’ auf Gott!“.

Tilman Staak wies in seiner Predigt den Konfirmanden den Weg zu innerer Stärke. „Wichtig ist, dass ihr euch immer an eines haltet: Vertraut auf Gott! Wendet euch immer zu unserem Gott, wenn euch etwas auf der Seele liegt.“ Der Glaube an Gott, so der Pfarrer, könne die Jugendlichen in ihrem weiteren Leben rüsten und stärken. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Frauenchor Finsterlohr sowie vom örtlichen Posaunenchor. Das Grußwort des Kirchengemeinderates hielt Erika Keim. Konfirmiert wurden Maren Scheuenstuhl und Bastian Horn aus Finsterlohr, Josua Baumann aus Schonach, Viktoria Kraft aus Wolfsbuch und Benjamin Bruder aus Oberrimbach. ts