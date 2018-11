Viel Lob für Einsatz erhalten

Oberrimbach-Lichtel.Auf der Hauptversammlung im Frühjahr wurde beschlossen, aus den Rücklagen und den erwarteten Einnahmen in 2018 – die Mitglieder zahlen pro Hektar jährlich zehn Euro – Geld für den Erhalt und die Sanierung weiterer Schotterwegen in Oberrimbach und Lichtel in die Hand zu nehmen. Der Verein achtet stets darauf, die örtliche Parität zu wahren und erhält für das, am Gemeinwohl orientierte, Engagement stets positives Feedback. Der Mittelweg unterhalb des Ruheforstes in Oberrimbach wurde auf einer Länge von 830 Metern saniert. Hinzu kam noch ein Stück von 80 Metern an der so genannten „Hundskirche“. Auf Gemarkung Lichtel wurde der Honigweg mit einer Länge von über 800 Metern und die Zufahrt zum sogenannten „Ortholz“ auf 100 Metern instandgesetzt.

Im Vorfeld wurde das Bankett von Erhard Wirsching abgebagggert, um so einen ordentlichen Seitenbereich herrichten zu können und einen entsprechenden Untergrund für die Fachfirma bereit zu stellen. All diese Vorarbeiten verfolgen ein Ziel: Ein möglichst gutes Sanierungsergebnis bei gleichzeitiger Dämpfung des finanziellen Aufwandes.

Nach dem Arbeitseinsatz von Erhard Wirsching kam die Fachfirma und trug mit einem LKW 260 Tonnen Spezialschottermischung auf den hergerichteten Weg auf. Anschließend wurden die Vereinsmitglieder aktiv: Zum Arbeitseinsatz meldeten sich mit Ortsvorsteher Albert Kellermann, Manfred Stein und Matthias Frieß drei ortsansässige Landwirte. Hinzu kamen weitere Helfer, die sich ebenfalls stets ehrenamtlich engagieren. Die Vereinsmitglieder verteilten den Splitt gleichmäßig auf der Fahrbahn und walzten ihn fest.

Die Fahrer der externen Fachfirma haben ein solches Bürgerengagement bislang nur selten erlebt, wie sie im Gespräch mit dem ersten Vorsitzenden des Wegeunterhaltungsvereins, Markus Stein, betonten. Dieser gibt das Lob an die Mitglieder weiter und freut sich natürlich wieder auf entsprechend freiwillige Helfer, wenn im nächsten Jahr weitere Wege auf der Agenda stehen. dp

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.11.2018