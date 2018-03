Vom Konzept nachhaltig beeindruckt

Anzeige

Creglingen.Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Erika Weimer aus Creglingen wird das geplante Familienzentrum in Creglingen aufbauen. Wie berichtet, war zunächst die Jugendhilfe Creglingen als mögliche städtische Kooperationspartnerin ins Auge gefasst worden, jedoch sagte dem Gemeinderat das Konzept der Jugendhilfe nicht zu (wir berichteten).

Erika Weimer lebt seit rund 15 Jahren mit ihrer Familie in Creglingen. Die Architektin hat drei Kinder und befindet sich momentan in Elternzeit. Sie war jahrelang Kulturbeauftragte der Stadt Feuchtwangen, hat aber auch schon im Projekt Chance in Frauental gearbeitet und Kontakte in die Begegnungsstätte „Komm“ aufgebaut. In der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag erläuterte Erika Weimer ihre Vorstellungen von der Arbeit eines Familienzentrums. Die Arbeit mit Ehrenamtlichen sei in Feuchtwangen einer ihrer Schwerpunkte gewesen, so Erika Weimer. Sie verstehe sich als Netzwerkerin, die Spaß daran habe, Menschen zusammenzubringen. Gemeinsam mit Familien, Ehrenamtlichen und Vereinen wolle sie Projekte anstoßen. Themen gebe es viele angesichts des gesellschaftlichen Wandels. In Feuchtwangen etwa hat sie als Leiterin des „Büros soziale Stadt“ unter anderem ein internationales Freundschaftsfest, einen Tauschring und Ausstellungen initiiert. Auch mit Schulen hat Erika Weimer zusammengearbeitet.

Bürgermeister Uwe Hehn war von der Präsentation ebenso nachhaltig beeindruckt wie die Mitglieder des Gemeinderats. „Das war eine sehr gute Vorstellung,“ so der Verwaltungschef. Einstimmig beschloss das Gremium, Erika Weimer mit dem Aufbau des Familienzentrums zu beauftragen. Ihre Arbeit kann sie zeitnah antreten. abo