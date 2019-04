Von Gottes Schirm seit 50 Jahren behütet

Lichtel.Acht Konfirmandinnen und zwei Konfirmanden aus der „FiSchLiGemeinde“ feiertem ihre Goldene Konfirmation. Vor dem Gottesdienst bekamen sie von Mesnerin Erika Junker einen Goldanstecker ans Revers gesteckt.

Unter Posaunenklängen zogen sie mit Pfarrer Tilmann Staak in die Nikolauskirche in Lichtel ein. Der Predigttext stand in Psalm 91: „Wer unter dem Schirm des Allmächtigen sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott auf den ich hoffe.“ Gottes Schirm habe die Jubilare die letzten 50 Jahre behütet und beschützt auf allen ihren Wegen, ob traurige Stunden oder schöne Tage, so Pfarrer Staak, der jede Konfirmandin und jeden Konfirmanden segnete.

Kirchengemeinderatsvorsitzender Markus Blumenstock las die Denksprüche vor und überreichte sie. Er überbrachte auch die Glückwünsche der FiSchLi-Gemeinde. Gedacht wurde auch der drei bereits Verstorbenen.

Nach dem Lied „Nun danket alle Gott“, dem Segen für die Gemeinde, zogen die Jubilare wieder aus der Kirche aus.

Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Posaunenchor Schmerbach/Blumweiler und Steffi Fastus an der Orgel.

Nach Essen, einem Spaziergang, guten Gesprächen und Erinnerungen an die damalige Konfirmation ging ein schöner Festtag zu Ende.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019