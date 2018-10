Von Liebe und Liebesleid

Creglingen.Im Romschlössle findet am Sonntag, 21. Oktober ein Konzert mit dem „Collegium vocale“ statt.

Das „Collegium vocale Uffenheim“ ist ein Kammerchor mit erfahrenen Sängern aus dem mittel- und unterfränkischen Raum, der in wechselnden Projekten anspruchsvolle Chormusik erarbeitet. Der Chor steht unter der Leitung von Otto Eberhardt und wird von Clemens Menzel am Klavier begleitet. Menzel ist Musiklehrer an der Bomhard-Schule.

Das neue Programm hat Liebe und Liebesleid als Leitthema, mit alten deutschen, italienischen, englischen und niederländischen Madrigalen von Hassler, Lechner, Gastoldi, Morley und anderen; auch Lieder aus der Romantik von Schumann, Mendelssohn, Dvorak und Brahms gehören zum Repertoire. Clemens Menzel spielt bei den Liedern von Dvorak und Brahms den dazugehörenden Klavierpart sowie, eingepasst in die Reihe, Solowerke von John Dowland und Schumann. Im Chor singen auch Ernst Preininger und Hans-Berthold Böll aus Creglingen mit.

Kartenreservierund ist möglich über Manuela Naser (Telefon 07933/ 990111) oder manuela.naser@naser-klarer-fall.de. kh

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018