Vorfreude auf neue Gemeinde

Creglingen/STandorf.Fraukelind Braun (52) ist neue evangelische Pfarrerin für die Kirchengemeinden Creglingen und Standorf. Die Investitur ist am Sonntag, 16. September, um 13.30 Uhr, in der Creglinger Stadtkirche St. Peter. Die in Besenfeld im Schwarzwald geborene Pfarrerin studierte Theologie in Berlin, Heidelberg und Tübingen. Bei der Arbeit in einem Kinderheim im La Paz (Bolivien) hatte sie schon zuvor wichtige Erfahrungen gesammelt. Nach dem ersten Examen lebte sie drei Jahre in Israel, arbeitete bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Tel Aviv und betrieb jüdische Studien. Ihre unständige Dienstzeit verbrachte sie in Schwäbisch Hall und Öhringen. Seit 2007 ist Braun Pfarrerin in Kornwestheim. Berufsbegleitend absolvierte sie eine Ausbildung in „Geistlicher Begleitung“, im letzten Jahr war sie zum Kontaktstudium über jüdische Spiritualität in Jerusalem. Im bisherigen Kirchenbezirk war Braun Mitglied des Leitungsteams der „Kirchlich-theologischen Arbeitsgemeinschaft“ der Pfarrer. Als Seelsorgerin, die zuhören könne, wurde die neue Creglinger Pfarrerin bei ihrer Verabschiedung in Kornwestheim gewürdigt. In der Asylarbeit sei sie den Flüchtlingen mit Rat und Zuversicht zur Seite gestanden und auch sozialpolitisch habe sie Akzente gesetzt. So freut sie sich ihren Worten nach schon jetzt auf ihre neue Gemeinde und will hier „die Menschen kennenlernen mit allem, was sie bewegt“. Wichtig ist Braun auch die Erwachsenenbildung und die Vermittlung der Themen Gerechtigkeit und Güte. „Die prägen sowohl das christliche Evangelium als auch die jüdische Thora“. peka

