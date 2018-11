Wahlen bestätigt

Creglingen.Der Creglinger Gemeinderat bestätigte am Dienstag personelle Veränderungen in zwei Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr. Die Abteilung Finsterlohr wird künftig von Sebastian Kral geführt, sein Stellvertreter ist Andreas Strauß. An der Spitze der Abteilung Schmerbach steht Rainer Blumenstock, sein Stellvertreter ist Thomas Kilian. Bürgermeister Uwe Hehn (Dritter von links) würdigte das Engagement der Feuerwehrleute: „Es ist toll, dass sich noch Leute bereit finden, diese wichtige Aufgabe zu übernehmen“. Mit im Bild Feuerwehrkommandant Dieter Thomas (rechts). Bild: Stadtverwaltung

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.11.2018